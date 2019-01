UMC Utrecht bespaart 1,5 miljoen euro met medium care

De medium care afdeling van het UMC Utrecht levert een besparing van 1,5 miljoen euro op. De zorg op de afdeling, een tussenvorm van reguliere ziekenhuiszorg en intensive care, is bovendien veilig, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Joost Plate.

Plate deed onderzoek naar de chirurgische medium care afdeling van UMC Utrecht over de afgelopen 15 jaar. Op de afdeling wordt intensievere zorg geboden dan op de reguliere afdeling, maar minder intensief dan op de intensive care. Er is meer specifieke chirurgische kennis op de medium care aanwezig. Een voordeel van de medium care afdeling voor de patiënt is dat de eigen arts betrokken blijft bij de handeling. Dit is op de intensive care niet het geval.

Uit het promotieonderzoek van Plate blijkt dat een zelfstandige chirurgische medium care met 6 bedden veilig is, mits vormgegeven en ontwikkelt naar de behoeften van de te verzorgen patiëntengroep. "Hierbij is adequate training, specialistische kennis, een goed ingesteld team verpleegkundigen en continue triage van welke patiënten er thuishoren essentieel", zegt Plate. "Als de medium care hieraan voldoet, leidt dat in dit geval tot een maatschappelijke kostenbesparing van 1.5 miljoen euro per jaar."

Door gebruik te maken van een medium care afdeling wordt onnodig gebruik van de intensive care verminderd en worden zo zorgkosten bespaard. Duurdere intensive care bedden blijven zo beschikbaar voor de meest zieke patiënten.

De financiële besparing voor de medium care afdeling chirurgie is berekend door in de afgelopen vijf jaar per patiënt, per medium care-opnamedag, precies bij te houden welke zorg noodzakelijk is geweest. "Hierdoor konden we bepalen wie er, in afwezigheid van de medium care chirurgie, anders op de intensive care had moeten liggen", ligt Plate toe. "Of misschien wel op de afdeling had afgekund. De totale kosten van alle opnamedagen op de medium care is vergeleken met de hypothetische kosten van de opnamedagen op de afdeling intensive care (in afwezigheid van een medium care)."