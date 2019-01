Zorggroep Drenthe neemt De Buurtzuster minus probleemlocatie over

Zorggroep Drenthe neemt per 1 februari de failliete zorgorganisatie De Buurtzuster over. De Buurtzuster werd medio december 2018 failliet verklaard. De organisatie bestaat uit thuiszorg in Roden en Zuidlaren en uit woonzorgcentrum Het Zuidlaarder Hout in Zuidlaren.

Volgens het Dagblad van het Noorden heeft Zorggroep Drenthe geen belangstelling voor Het Zuidlaarderhout. “Zorggroep Drenthe vindt dat er te veel gebreken zijn in het pand’’, zegt curator Jeroen Reiziger in het DvhN. De locatie staat sinds eind november onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). Voor de 22 bewoners wordt volgens de krant alternatiieve behuizing gezocht.

Anders dan een bericht op de website doet Zorggroep Drenthe geen mededelingen over de overname. Zorggroep Drenthe wil op 21 en 22 januari eerst de cliënten, familie en medewerkers van De Buurtzuster nader informeren. De werkzaamheden van De Buurtzuster worden in ieder geval tot en met 31 januari 2019 volledig voortgezet, waar nodig ondersteund door Zorggroep Drenthe.

Zorggroep Drenthe is van plan om aan alle bestaande cliënten van De Buurtzuster passende zorg te gaan verlenen. Ook is het de bedoeling om zoveel mogelijk van de ruim 120 werknemers van De Buurtzuster een dienstverband aan te bieden zodat cliënten zo weinig mogelijk zullen merken van de doorstart.