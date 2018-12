IGJ volgt Buurtzuster-locatie Zuidlaarder Hout nauwgezet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt de vinger stevig aan de pols bij Thuiszorg De Buurtzuster, locatie Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout in Zuidlaren. Naar nu blijkt staat Zuidlaarder Hout sinds eind november onder verscherpt toezicht.

Zuidlaarder Hout is een kleinschalig woonzorgcentrum met ruimte voor maximaal 25 mensen. Er wordt voornamelijk zorg verleend aan mensen met dementie. Bij een onaangekondigde IGJ-inspectie afgelopen oktober kreeg de directie maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Omdat moederorganisatie Thuiszorg De Buurtzuster onlangs failliet is gegaan ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg nu bij de curator.

Risico's

De risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn vooralsnog niet weggenomen, constateert de IGJ. Het gaat onder meer over het ontbreken van gekwalificeerd personeel en het risico van weglopen. Bij een eventuele doorstart zijn nog altijd verbeteringen nodig. De inspectie heft het verscherpt toezicht daarom niet op, voordat er duidelijkheid is over de toekomst van Zuidlaarder Hout.

De inspectie heeft contact met de curator en volgt de ontwikkelingen rondom de afwikkeling van het faillissement. Mocht er sprake zijn van een doorstart, dan zal de inspectie oordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen aanbieden.