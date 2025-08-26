Amandelbloesem Woonzorg Groep moet zorg direct stoppen

Amandelbloesem Woonzorg Groep in Amsterdam moet de zorg zo snel mogelijk staken aan alle cliënten die nog onder behandeling zijn. Dat verordonneert de Inspectie.

Uiterlijk 5 september moet Amandelbloesem Woonzorg Groep volledig zijn gestopt, en de Inspectie hierover schriftelijk hebben geïnformeerd, met afschrift van de beëindigde zorgovereenkomsten. De zorgorganisatie moet de cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders en mag niet opnieuw als zorgaanbieder starten voordat de Inspectie heeft geoordeeld dat ze voldoet aan de eisen.

Dwangsom van 10.000 euro

Op 14 april 2025 legde de Inspectie een zogenoemde last onder dwangsom op met de eis tot verbetering van de zorg. Amandelbloesem Woonzorg Groep scoorde namelijk negatief op maar liefst tien van de twaalf getoetste onderdelen. Gedurende het dwangsomtraject en daarna bleek de zorg niet te zijn verbeterd, terwijl het maximum aan dwangsommen was bereikt: in totaal 10.000 euro.

Tekortkomingen

Dat er met de zorg van alles mis was, bleek tijdens een Inspectiebezoek op 29 oktober 2024. Er waren tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg binnen alle thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid, medicatieveiligheid en hygiëne- en infectiepreventie. Op 11 december volgde een aanwijzing waarbij de Woonzorg Groep geen nieuwe cliënten mocht aannemen.

Mislukt

De directie van Amandelbloesem Woonzorg Groep zei indertijd het rapport en de last onder dwangsom “uiteraard zeer serieus te nemen en er alles aan te doen om te voldoen aan de normen van goede zorg zoals die door de Inspectie zijn gesteld”. Ze zei zich bewust te zijn dat zaken voor wat betreft de kwaliteit van zorg en de besturing van de organisatie op korte termijn moesten zijn verbeterd. “Hiervoor zijn onder andere externe partijen aangetrokken waarmee intensief wordt samengewerkt.” Dat is dus blijkbaar niet gelukt.

Geen multi-disciplinair overleg

Tijdens dossierinzage zag de inspectie dat de psycholoog bij alle cliënten op 10 februari 2025 risico-signaleringen uitvoerde en deze rapporteerde in de elektronische cliëntdossiers (ecd’s). Zo leest de inspectie over een cliënt die hallucinaties heeft. De opdracht van de psycholoog voor de zorgaanbieder is om met de huisarts te overleggen of de inzet van medicatie hiertegen kan helpen. In het cliëntdossier is niet terug te lezen of en op welke manier zorgverleners opvolging geven aan deze opdracht. Ook staat nergens iets over afwegingen van zorgverleners om wel of niet met de huisarts te overleggen.

Per januari 2025 is een externe behandeldienst ingehuurd door Amandelbloesem Woonzorg Groep. Vanuit deze behandeldienst zijn een SO en een psycholoog betrokken bij de zorg. Het blijkt dat er geen multidisciplinaire overleggen hebben plaatsgevonden sinds het eerste inspectiebezoek op 29 oktober 2024. Ook heeft er geen overleg plaatsgevonden met de behandeldienst over onbegrepen gedrag bij cliënten.