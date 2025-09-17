IGJ: Limburgse zorg- en welzijnsaanbieder moet zorg staken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting Hilton Zorg en Welzijn Limburg wederom een aanwijzing gegeven. De organisatie moet de zorg staken en cliënten overdragen.

Hilton Zorg en Welzijn biedt wijkverpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp in Zuid-Limburg. De inspectie constateert dat de aanbieder de actuele zorgbehoefte van de cliënten nog steeds onvoldoende vastgelegd. “Ook zijn niet alle zorgverleners voldoende deskundig, passend bij de zorgbehoefte van hun cliënten”, aldus de toezichthouder.

Tweede aanwijzing

Niet alle zorgverleners die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, zijn daar aantoonbaar bevoegd en bekwaam voor. “Daarnaast heeft Hilton Zorg en Welzijn onvoldoende voorwaarden gerealiseerd voor goede en veilige medicatiezorg.”

Eind vorig jaar legde de IGJ de zorgaanbieder al een aanwijzing op. Afgelopen mei volgde een last onder dwangsom van 12.000 euro om dit af te dwingen. “Nu constateert de inspectie dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg nog steeds niet in orde zijn.”

Overdragen

Hilton Zorg en Welzijn moet uiterlijk 30 september 2025 alle zorg staken en de huidige cliënten overdragen aan één of meer andere zorgaanbieders. Ook geldt er een cliëntenstop. Pas na een geslaagde kwaliteits- en veiligheidstoets van de inspectie mag de organisatie weer zorg aan cliënten leveren. “Als Hilton Zorg en Welzijn niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.”