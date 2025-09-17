Inspectie stelt verpleeghuis Silverein onder verscherpt toezicht

Een verpleeghuis van ouderenzorgorganisatie Silverein staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het gaat om verpleeghuis De Bremhorst in Bilthoven. Tijdens twee inspectiebezoeken in juli 2024 en 2025 zag de IGJ een hele lijst aan tekortkomingen.

Personeelstekort

Er zijn volgens de IGJ meer zorgverleners nodig. Ook moet de scholing beter. Er is met name gebrek aan kennis over omgaan met onbegrepen gedrag. Ook wordt er niet gewerkt met het wettelijk verplichte stappenplan bij onvrijwillige zorg. Daarnaast rapporteren de medewerkers te weinig en is er meer aandacht nodig voor de inrichting en het aanbieden van activiteiten. Tot slot moet het management kwaliteitsinformatie beter gebruiken om te sturen op kwaliteit en veiligheid.

Het verscherpt toezicht geldt voor een half jaar. Als De Bremhorst daarna niet voldoet aan de normen, dan kan de inspectie andere maatregelen nemen, bijvoorbeeld een aanwijzing geven.

De IGJ verwacht dat Silverein op andere locaties meer doet om aan de normen te voldoen.