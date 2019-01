'Yoghurtdrankjes blijven suikerbommen'

Yoghurtdrinks en chocolademelk die veel kinderen dagelijks drinken, zijn nog steeds 'suikerbommen', stelt foodwatch op basis van eigen onderzoek. Bijna de helft van deze drinkpakjes is volgens de voedselwaakhond nog zoeter dan Coca-Cola.

De organisatie onderzocht zuiveldrankjes in de vijf grootste supermarkten in Nederland. Gemiddeld zit er 8,2 gram suiker in per 100 milliliter. Dit komt neer op meer dan 4 suikerklontjes in een pakje (200ml), met uitschieters tot 6 suikerklontjes per pakje.

"Met zo'n pakje met 6 suikerklontjes in de ochtend- en middagpauze overschrijd je de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen hoeveelheid (vrije) suiker voor een hele dag al'', aldus foodwatch.



De vruchtenyoghurtdrankjes, die door de aanwezigheid van vruchten gezond ogen, hebben gemiddeld een 7 keer hoger suikergehalte dan vruchtengehalte.



De beloftes van de voedingsmiddelenindustrie om nogmaals 5 procent minder suiker in zuiveldrankjes te stoppen, biedt volgens foodwatch geen soelaas. "Dit zal niet voorkomen dat een groot deel van deze drankjes vrijwel even zoet als of zelfs zoeter zal blijven dan Coca-Cola." (ANP)