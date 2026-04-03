Wissels van de week: Nieuwe bestuurders voor Rijnstate, Zuyderland en gezondheidscentra in Amsterdam

Janneke Brink-Daamen is per april 2026 benoemd tot interim bestuursvoorzitter van Rijnstate. Zij was tot deze maand interim bestuursvoorzitter bij het Dijklander Ziekenhuis. Bij Rijnstate vormt zij samen met Hans Schoo de raad van bestuur. Zij blijft aan tot een vaste voorzitter is benoemd.

Edwin van der Meer stopt op 1 april na 15 jaar als bestuursvoorzitter van het BovenIJ ziekenhuis. Voorlopig is Sanne Blom die mei 2024 toetrad tot de rvb de enige bestuurder van het ziekenhuis in Amsterdam-Noord.

Simone Gielen-Wijffels wordt vanaf 1 september bestuurder bij Zuyderland. Gielen-Wijffels wordt verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg en ggz. De raad van bestuur van het Limburgse ziekenhuis wordt flink vernieuwd. Per 1 mei treedt Esther Talboom-Kamp aan als opvolger van de vertrokken bestuursvoorzitter David Jongen.

Guido van den Broek is per 1 april benoemd tot medisch directeur van het Instituut voor Patiëntenzorg van het Radboudumc. Hij volgt in deze rol Joop Hopman op. Van den Broek blijf daarnaast werkzaam als KNO-arts en hoofd-hals-chirurg. De afgelopen jaren was hij Chief Medical Information Officer (CMIO) in het Radboudumc.

Lilian Tham is per 1 april 2026 gestart als bestuurder van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG). SAG is een eerstelijnsorganisatie met 18 gezondheidscentra in de stad. Zij volgt Paulien van Hessen op, die eind juni vertrekt en later met pensioen gaat. Tham was eerder werkzaam bij Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis.

Nico Geurts is per 1 april toegetreden als voorzitter van de raad van toezicht van Confidence Twende. Hij volgt Jos Poelmann op, die na twee termijnen vertrekt bij het expertisecentrum voor verslavings- en forensische zorg. Geurts was eerder bestuurder bij diverse zorgorganisaties en algemeen directeur van de Pompe Stichting, bekend van de gelijknamige kliniek voor forensische psychiatrie

Ria Stegehuis is per 1 april 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Frion en Baalderborg, een ghz en vvt-instelling in Oost-Nederland. Zij volgt Sjef Czyzewski op, die na acht jaar afscheid neemt. Stegehuis was tot eind maart bestuursvoorzitter van Espria en is toezichthouder bij stichting Livio.

Christine Eskes, Inge de Boer en Paul de Laat zijn per 1 april 2026 benoemd tot leden van de raad van toezicht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Eskes is directeur zorg bij het Leger des Heils regio Rijnmond Zuidwest, De Boer is bestuursvoorzitter van Forensische Zorgspecialisten en De Laat is kinderarts en medisch directeur keten & capaciteit in het Franciscus Ziekenhuis.

Jaonne Kellerman stopt per 1 juli als voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Kellerman hielp het pensioenfonds bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel