Tegenvallende omzet voor Onward Medical

Het in Eindhoven gevestigde medtech bedrijf Onward Medical is minder hard gegroeid dan gehoopt.

Onward Medical heeft in 2025 5,4 miljoen euro omzet geboekt, tegen 1,7 miljoen in 2024. Onward Medical is in 2014 in Eindhoven opgericht en maakt ruggenmergstimulatoren voor mensen met een dwarslaesie.

Thuisgebruik

Het bedrijf, dat de afgelopen jaren veel kapitaal heeft opgehaald, wist minder apparaten te verkopen dan verwacht. Het bedrijf heeft 117 apparaten verkocht in plaats van 200. Belangrijkste reden voor de tegenvallende verkoop was dat de apparaten pas later voor thuisgebruik zijn toegelaten in de VS, liet bestuursvoorzitter Dave Marver weten in een toelichting in het Financieele Dagblad. Inmiddels zijn de apparaten ook goedgekeurd in Europa en zijn ook daar de eerste apparaten verkocht.

De apparaten, met startprijs van 25.000 per stuk, moeten ervoor zorgen dat mensen een met een dwarslaesie hun handen deels weer kunnen gebruiken.

Het bedrijf verwacht in 2027 fors te kunnen groeien door de toelating van hun stimulatoren in zowel Europa als de Verenigde Staten. Het bedrijf, dat vanwege alle investeringen afglopen boekjaar 41,8 miljoen euro verlies leed, heeft nog 68 miljoen euro in kas.

Onward Medical heeft een beursnotering in Amsterdam. De koers van het aandeel eindigde deze week licht lager op 3,24 euro. De marktkapitalisatie, de waarde van het bedrijf op basis van de koers van het aandeel, is ruim 181 miljoen euro.

