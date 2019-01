Onderzoek naar incidenten in ziekenhuizen

Twee artsen van de afdeling spoedeisende hulp van het VieCuri-ziekenhuis in Venlo gaan onderzoeken hoe Nederlandse ziekenhuizen omgaan met crisissituaties. De artsen, Dennis Barten en Nathalie Peters, ontdekten dat ziekenhuizen bijna nooit publicaties wijden aan incidenten. Dat kan anders, vinden zij, want door te publiceren kunnen ziekenhuizen van elkaar leren.

In Venlo kwam op 18 mei 2017 het plafond van de spoedeisende hulp naar beneden. Niemand raakte gewond. Het ziekenhuis wist toen snel intern andere opvang voor patiënten te regelen. Barten en Peters schreven over dit incident een wetenschappelijke publicatie die wereldwijd werd verspreid. Ook zodat andere ziekenhuizen daarvan konden leren.



Toen ontdekten ze dat internationaal nauwelijks publicaties bestaan over omgaan met incidenten binnen het ziekenhuis. "We willen in kaart brengen wat de afgelopen tien jaar in Nederlandse ziekenhuizen is gebeurd", zei Barten. "Dan kunnen ziekenhuizen zich beter voorbereiden."