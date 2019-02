Rob Dijkstra neem afscheid van NHG

Rob Dijkstra stapt na twaalf jaar op bij het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Hij was de laatste zes jaar bestuursvoorzitter van de vereniging.

Dijkstra zal zijn werkzaamheden per 1 juni 2019 beëindigen zodat er voldoende tijd voor overdracht is, zo laat de organisatie weten.

"Ik ben trots en dankbaar dat ik leiding heb mogen geven aan het NHG", zegt Dijkstra. "Voor mij is het moment gekomen om me te oriënteren op een nieuwe fase met nieuwe uitdagingen. Ik laat het NHG in vertrouwen achter en maak graag plaats voor een nieuwe voorzitter."