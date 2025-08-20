Ambulancezorg Nederland benoemt nieuwe voorzitter

Schirmbeck was tot september 2015 directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarna was hij directeur van het hoofdbestuur van de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. In 2011 was Hans Schirmbeck namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten betrokken bij de totstandkoming van de cao ambulancezorg. “Dat was een intensief maar waardevol traject, waarin ik de sector heb leren kennen als professioneel en zeer betrokken”, aldus Schirmbeck.

Regionale samenwerking

AZN vertegenwoordigt de 25 zelfstandige regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s), behartigt zorginhoudelijke en werkgeversbelangen en onderhoudt relaties met ketenpartners in de zorg. Regionale samenwerking is voor AZN de komende jaren de sleutel om de personeelsschaarste en stijgende complexere zorgvraag op te vangen. “Met zijn uitgebreide ervaring in politiek-bestuurlijke verhoudingen en in de zorg- en belangenbehartiging, zien wij in Hans Schirmbeck een verbinder die partijen weet samen te brengen”, reageert AZN-vicevoorzitter Piet Huizinga op de benoeming.

Maatschappelijke betekenis

Schirmbeck start per 1 oktober als voorzitter. Hij volgt Han Noten op, wiens maximale zittingstermijn is afgerond. “Wat mij aanspreekt is de maatschappelijke betekenis van de ambulancezorg: zorg op het juiste moment, door de juiste professional, op de juiste plek. Ik ga de verbinding zoeken en samen met de regionale ambulancevoorzieningen en hun zorgpartners bouwen aan toekomstbestendige ambulancezorg”, meldt Schirmbeck.