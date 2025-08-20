Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ambulancezorg Nederland benoemt nieuwe voorzitter

,

Hans Schirmbeck wordt de nieuwe voorzitter van Ambulancezorg Nederland (AZN). Hij volgt Han Noten op.

Schirmbeck was tot september 2015 directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarna was hij directeur van het hoofdbestuur van de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. In 2011 was Hans Schirmbeck namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten betrokken bij de totstandkoming van de cao ambulancezorg. “Dat was een intensief maar waardevol traject, waarin ik de sector heb leren kennen als professioneel en zeer betrokken”, aldus Schirmbeck.

Regionale samenwerking

AZN vertegenwoordigt de 25 zelfstandige regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s),  behartigt zorginhoudelijke en werkgeversbelangen en onderhoudt relaties met ketenpartners in de zorg. Regionale samenwerking is voor AZN de komende jaren de sleutel om de personeelsschaarste en stijgende complexere zorgvraag op te vangen. “Met zijn uitgebreide ervaring in politiek-bestuurlijke verhoudingen en in de zorg- en belangenbehartiging, zien wij in Hans Schirmbeck een verbinder die partijen weet samen te brengen”, reageert AZN-vicevoorzitter Piet Huizinga op de benoeming.

Maatschappelijke betekenis

Schirmbeck start per 1 oktober als voorzitter. Hij volgt Han Noten op, wiens maximale zittingstermijn is afgerond. “Wat mij aanspreekt is de maatschappelijke betekenis van de ambulancezorg: zorg op het juiste moment, door de juiste professional, op de juiste plek. Ik ga de verbinding zoeken en samen met de regionale ambulancevoorzieningen  en hun zorgpartners bouwen aan toekomstbestendige ambulancezorg”, meldt Schirmbeck.

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:23 Ambulancezorg Nederland benoemt nieuwe voorzitter
10 apr 2025 Marije Hilhorst nieuwe bestuurder-directeur Huisartsen Utrecht Stad
17 mrt 2025 Nieuwe bestuurder Stichting Haagse Gezondheidscentra
12 mrt 2025 SHMH verwelkomt twee nieuwe leden in de raad van toezicht
5 mrt 2025 58 huisartsenpraktijken verenigen zich in Delta Dokters

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties