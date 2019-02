Italië stapt opnieuw naar EU-hof om EMA

De Italiaanse regering stapt opnieuw naar het Europees Hof van Justitie vanwege de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome bekendgemaakt en wordt bevestigd door een woordvoerder van het Hof.

Rome eist de nietigverklaring van een recente verordening die de zetel van het EU-agentschap in Amsterdam juridisch vastlegt. Het EMA moet vanwege de brexit weg uit het Verenigd Koninkrijk.



Na drie stemrondes en een loting kreeg Amsterdam eind 2017 de voorkeur boven Milaan. De Italiaanse stad en de regering zijn het niet eens met de hele gang van zaken en hebben al twee zaken aangespannen bij het Hof. Die zijn nog in behandeling maar de rechters bepaalden vorig jaar dat de verhuizing van Londen naar Amsterdam niet hoeft te worden opgeschort in afwachting van de definitieve uitspraak.



De eerste van de 850 EMA-medewerkers hebben zich al in Nederland gevestigd. Het bureau, dat de kwaliteit en veiligheid van medicijnen bewaakt, heeft vorige maand de sleutel gekregen van het tijdelijke onderkomen in Sloterdijk tot een nieuw gebouw op de Amsterdamse Zuidas klaar is. (ANP)