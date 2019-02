OLVG neemt actie tegen lek patiëntgegevens

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG scherpt de autorisatie van werkstudenten om elektronische patiëntgegevens in te zien verder aan. Ook gaat het ziekenhuis structureel in plaats van steekproefsgewijs checken of medewerkers zich houden aan de gedragscode van het OLVG. Dat zegt het OLVG in reactie op berichtgeving van de Volkskrant.

De krant meldt vrijdag dat studenten met een bijbaan in het Amsterdamse ziekenhuis veel te ruime toegang hebben tot de elektronische dossiers van nagenoeg alle patiënten die het ziekenhuis de afgelopen vijftien jaar hebben bezocht. Het OLVG erkent afgelopen zomer een melding te hebben gekregen van een bezorgde moeder van zo’n studente, die zei dat haar dochter toegang had tot patiëntgegevens buiten haar werkgebied. Meerdere studenten zouden hier misbruik van maken. Het ziekenhuis nam maatregelen, maar toch waren de gegevens na een paar maanden nog steeds toegankelijk. De kwestie is door het OLVG gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).



Nader onderzoek moet uitwijzen hoe toegang tot systemen verder kan worden aangescherpt. Verder gaat het ziekenhuis privacy nadrukkelijker onder de aandacht brengen bij nieuwe en oude medewerkers. "Het discreet omgaan met (gevoelige) informatie van mensen is wat ons betreft een fatsoensnorm", aldus het ziekenhuis. Tegen wie zich niet houdt aan de gedragscode van het OLVG worden "passende arbeidsrechtelijke maatregelen" genomen.



Het volledig afdichten van een medisch dossier is niet werkbaar en zal de patiëntveiligheid in veel gevallen niet ten goede komen, stelt het OLVG. "Een zorgverlener moet altijd gegevens kunnen raadplegen van patiënten om goede veilige zorg te kunnen verlenen." (ANP)