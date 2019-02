Philips toont 3D-info op bril chirurg

Philips maakt het voor artsen mogelijk om in augmented reality te zien waar ze mee bezig zijn tijdens een kijkoperatie.

Met die techniek wordt informatie in 3D op een speciale bril geprojecteerd, zodat de chirurg niet steeds op een scherm hoeft te kijken. Philips introduceerde de innovatie, die samen met Microsoft werd ontwikkeld, tijdens het Mobile World Congres in Barcelona.



Bij kijkoperaties maken artsen gebruik van een kleine incisie waardoor ze van schermen afhankelijk zijn om te zien wat ze doen. Nu wordt die informatie over het algemeen nog in twee dimensies weergegeven. Door zijn eigen Azurion-beeldvormingsplatform geschikt te maken voor Microsofts HoloLens 2 augmentedreality-bril wordt het de arts makkelijker gemaakt om die info snel voor zich te zien.



Philips denkt dat nu meer operaties succesvol via kijkoperaties kunnen worden uitgevoerd. Dat brengt de kosten van de zorg omlaag, onder meer doordat patiënten sneller herstellen. (ANP)