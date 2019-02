CuraMare breidt raad van toezicht uit

Zorgaanbieder CuraMare heeft drie nieuwe leden in det raad van toezicht benoemd. Het betreft Roelof Jonkers, Jan Kweekel en Monique Verdier.

Caroline Verwijs is begin dit jaar terug getreden uit de raad van toezicht. Dit omdat zij haar toezichtwerkzaamheden niet langer kon combineren met haar reguliere werkzaamheden als jurist. Met de komst van deze drie nieuwe leden bestaat de raad van toezicht van CuraMare uit zes personen. Jonkers neemt de rol van voorzitter van de raad van toezicht op zich. Kweekel is naast lid van de raad van toezicht tevens benoemd tot voorzitter van de auditcommissie.

Ervaring

De raad van toezicht is verheugd dat met de komst van deze drie nieuwe leden, met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten en ervaring, de deskundigheid binnen de raad verder is versterkt. Jonkers en mevrouw Verdier hebben brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in zowel de ziekenhuiszorg als de thuis- en ouderenzorg. Kweekel is bestuurder bij een grote onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie en was tot voor kort tevens voorzitter van de auditcommissie van een grote organisatie voor jeugdzorg en speciaal onderwijs.