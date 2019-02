In een parkeergarage van het UMC op de Uithof is vanochtend brand uitgebroken. Omdat daarbij veel rook ontstond, besloot de politie de garage te ontruimen, zo meldt RTV Utrecht. Het vuur is inmiddels geblust.

De brand ontstond in een auto. Op foto's en filmpjes is te zien dat er heel veel rook is vrijgekomen. Volgen de lokale omroep hebben omstanders een passagier uit het voertuig gehaald. Hoe het met hem of haar gaat weet RTV Utrecht nog niet te melden.