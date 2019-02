Nederlandse gezondheidszorg raakt nummer 1 positie in Europa kwijt

Voor het eerst in tien jaar heeft Nederland niet de beste gezondheidszorg in Europa. Nederland staat dit jaar op nummer twee achter Zwitserland in de Euro Health Consumer Index van Health Consumer Powerhouse (HCP), een denktank die sinds 2005 alle Europese zorgstelsels met elkaar vergelijkt.

Nederland zakt onder meer in de ranglijst omdat het een van de landen waar het aantal zelfmoorden dit millennium is toegenomen, stelt Health Consumer Powerhouse. Ook speelt mee dat dit jaar een wijziging is aangebracht in de manier van scoren van de gezondheidszorg. Twee indicatoren waar Nederland altijd goed op scoorde telden niet meer mee.

De Europese gezondheidszorg laat over het algemeen een gestage verbetering zien. Op het gebied van zuigelingensterfte, hartaandoeningen, beroerte en kanker gaat het steeds beter. De keuzevrijheid en betrokkenheid van patiënten ontwikkelt zich. Kleine landen met beperkte financiële middelen, zoals de Baltische staten, doen het goed op het gebied van toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en het terugdringen van het aantal zelfmoorden. Tegelijkertijd zijn er nog veel landen in Europa die gebruik maken van inefficiënte bekostigingssystemen en manieren om zorg te leveren, aldus HCP.