Nivel wil na fouten vaker ‘alternatieve perspectieven’ aanhoren

De gedachte is dat zulke gesprekken helpen om resultaten goed te duiden en onzekerheden weer te geven.

Coronastudie

Dat had in een veelbesproken coronastudie beter gemoeten, vindt een commissie die een klacht hierover deels heeft toegewezen. Het onderzoek ging over verschillen in sterfte tussen mensen die wel of niet tegen het virus waren gevaccineerd. De conclusie was dat het aantal sterfgevallen onder gevaccineerden lager was dan normaal te verwachten zou zijn, terwijl ongevaccineerden juist vaker overleden.

Ongevaccineerden

Op het rapport kwam veel kritiek. De onderzoekers hadden in de groep ongevaccineerden mensen meegeteld van wie niet bekend was of ze waren gevaccineerd. Ze dachten dat dit 3 procent van de groep was, maar kwamen later uit op circa 25 procent.

De eerste versie van het rapport werd vanwege de tekortkomingen vorig jaar twee weken na verschijning ingetrokken. Weer twee weken daarna publiceerde het Nivel een aangepaste versie, waarin de categorie “ongevaccineerden” was veranderd in “ongevaccineerden/ongeregistreerden”.

Conclusie overeind

De conclusie bleef overeind, maar werd voorzichtiger geformuleerd. Degene die de klacht had ingediend, vond ook dat onterecht, omdat de data te “vervuild” waren om conclusies te trekken.

De beoordelende commissie had graag “meer toelichting en reflectie” gezien. Dit om resultaten “beter in context te plaatsen” en om “te verantwoorden waarom toch gekozen is om met deze deels vervuilde data de analyses uit te voeren en de onderzoeksvragen te beantwoorden”. (ANP)