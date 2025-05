Inspectie ziet grote veiligheidsrisico’s bij jeugdhulp Alphen

Daardoor ontstaan “hoge risico’s voor de kwaliteit en veiligheid”. Die harde conclusies trekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport. De inspectie noemt de situatie “zeer zorgelijk” en heeft de organisatie genaamd Jeugdhulplooptdoor onder verscherpt toezicht gesteld.

De verantwoordelijkheid voor ruim 2000 jongeren werd begin vorig jaar bij Jeugdhulplooptdoor neergelegd. De jongeren zouden in de praktijk hulp krijgen van externe organisaties, maar het inspectierapport maakt duidelijk dat het overzicht daarop compleet ontbreekt. “Zo is niet duidelijk hoe het met de jeugdige en het gezin gaat en in sommige gevallen is zelfs onduidelijk waar een jeugdige verblijft”, klinkt het. Over geen enkel punt is de IGJ tevreden. (ANP)