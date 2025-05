Zilveren Kruis: 4 ziekenhuizen in Friesland niet houdbaar

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis acht het op de langere termijn niet houdbaar om vier ziekenhuizen in Friesland open te houden. Dit stelt de grootste verzekeraar in de regio De Friesland, onderdeel van Zilveren Kruis, in reactie op het recente afketsen van de fusieplannen tussen het Antonius Ziekenhuis en Frisius MC.

© Janis Abolins / Getty Images / iStock



De verzekeraar was verrast door het besluit en dringt aan op hernieuwd overleg, omdat de fundamentele problemen in de Friese ziekenhuiszorg onopgelost blijven.

Personeelstekorten

“Wij denken nog steeds dat het op langere termijn, we spreken hier over een plan dat over tien jaar zou leiden tot een nieuw ziekenhuis, vier ziekenhuizen in Friesland niet houdbaar is”, aldus woordvoerder Rob Propsma van De Friesland. De belangrijkste reden hiervoor zijn de nijpende personeelstekorten. “Het heeft vooral te maken met personeel, het heeft ook te maken met vergrijzing, maar eigenlijk vooral met personeel. Het is de hele tijd al moeilijk om de roosters rond te krijgen en dat gaat steeds moeilijker worden.”

De grootste verzekeraars in de provincie hadden samen met de ziekenhuizen en medisch specialisten, unaniem gekozen voor een voorkeursscenario. Dit scenario hield in dat de ziekenhuiszorg anders zou worden ingedeeld, met een reductie van vier naar drie ziekenhuislocaties. Complexe zorg zou in drie ziekenhuizen worden geconcentreerd, terwijl andere zorg, zoals chronische zorg, dichter bij de patiënt georganiseerd kon worden via bijvoorbeeld gezondheidscentra. Dit plan, dat volgens Propsma breed gesteund werd, is nu door het afketsen van de fusie onzeker geworden.

Behoorlijk kapitaal

De woordvoerder geeft aan dat de aankondiging van het stoppen van de fusie als een verrassing kwam, vooral omdat enkele dagen voordat Antonius de fusie afwees nog een transformatieaanvraag voor “een behoorlijk kapitaal” was ingediend.

Antonius haalde gister aan dat de businesscase voor de nieuwbouw van een ziekenhuis in Joure negatief was, maar de verzekeraar heeft het externe onderzoek waar Antonius zich op baseert slechts zeer beperkt ingezien.

De woordvoerder benadrukt dat de afwijzing van Antonius veels te vroeg was en dat de partijen juist nog meer tijd hadden willen steken in de precieze details van de fusie. Het geld van de transformatieaanvraag had verdere onderzoeken, ook naar de businesscase waar Antonius nu naar verwijst, kunnen financieren. “Dit waren juist dingen die we de komende tijd verder wilden onderzoeken.”

Problemen zijn niet weg

Ondanks het “definitieve” besluit van Antonius, steekt De Friesland de hand uit voor nieuw overleg. “De problemen zijn niet weg”, benadrukt Propsma. “Niets doen is geen optie.” De verzekeraar wil verkennen of er via de door Antonius nog steeds onderschreven intentieverklaring tot samenwerking openingen zijn om de toekomst van de Friese ziekenhuiszorg veilig te stellen. “We willen graag weer in gesprek komen.”