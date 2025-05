Antonius: Nieuwbouw zou ruim 400 miljoen euro kosten

De bouw van een nieuw ziekenhuis in Joure, zoals eerder beoogd in het fusieplan van Frisius MC en Antonius Ziekenhuis, zou 400 miljoen euro kosten. Gecombineerd met een lange terugverdientijd zou de business case negatief zijn, schrijft het ziekenhuis op basis van extern onderzoek.

“Antonius vindt de financiële opgave te fors en te risicovol”, reageert het ziekenhuis in aanvullende antwoorden op het afketsen van de fusie. “En niet onbelangrijk: door zo’n omvangrijke investering in de toekomst komt ook de zorg in ons verzorgingsgebied Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en op Urk onder druk te staan, omdat we in de komende jaren tot aan de nieuwbouw minder zouden kunnen investeren, waardoor het ziekenhuis in het komende decennium niet meer up tot date zal zijn.”

Vernieuwbouw

Antonius denkt dat het huidige gebouw ook prima aangepast kan worden door vernieuwbouw. De investering in het OK-complex in Sneek is daar een voorbeeld van, vindt het ziekenhuis.

Antonius merkt nogmaals op dat de ACM mogelijk voor een fusie was gaan liggen. Met een fusie zou er 1 grote ziekenhuisorganisatie zijn ontstaan in de provincie tegenover het dan kleinere Nij Smellinghe in Drachten, “waardoor de keuzevrijheid voor patiënten wordt beperkt”.

Regionale samenwerking

Met een fusie zou personeel ook flexibeler kunnen worden ingezet, maar Antonius denkt op een andere manier personeel meer aan zich te kunnen bieden. Eerder zou dat ook zijn gelukt bij de thuiszorg. Door langere diensten aan te bieden is het gelukt om met hetzelfde aantal mensen aan meer cliënten zorg aan te bieden.

Ook vindt het ziekenhuis dat het door regionale samenwerking kan garanderen dat zonder fusie de zorg hoogwaardig en toekomstbestendig blijft. “Het doel is om samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg en gemeenten de zorg in Friesland deskundig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vanuit een breed perspectief. We willen door toepassingen van nieuwe technologieën en door het werk slim te organiseren, zorgen dat we kwalitatief hoogwaardige zorg bieden én blijven bieden aan al onze patiënten en cliënten.”

Hoogwaardige zorg

“Antonius blijft de verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige zorg ook de komende jaren onverminderd dragen. We moeten de krachten blijven bundelen om Friesland toekomstbestendig te maken. Dat kan ook zonder fusie of een nieuw ziekenhuis”, stelt Annette Imhof, voorzitter raad van bestuur. Het ziekenhuis benadrukt dat het besluit, dat definitief is, door het bestuur en de raad van commissarissen intern breed wordt gedragen.

Eerder vertelde Erica Schaper, bestuursvoorzitter van Frisius MC, het besluit een gemiste kans te vinden. “Wil je niet al je hoogcomplexe zorg kwijtraken, dan moet je het samen doen”, zei Schaper in Zorgvisie.