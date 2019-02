BDO: zorgtaken brengen gemeenten financieel in de knel

Nederlandse gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen. Dat stelt accountants- en adviesbureau BDO op basis van eigen onderzoek. De verslechterde financiële huishouding is volgens de onderzoekers terug te voeren op de extra taken op het gebied van zorg en welzijn die gemeenten sinds 2015 hebben gekregen.

Zo zijn gemeenten sindsdien verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel gemeenten zijn ontevreden over de hoogte van het budget dat ze van het Rijk hiervoor hebben gekregen. Ook de verdelingssystematiek krijgt veel kritiek, zegt BDO.



De totale uitgave van Nederlandse gemeenten op het sociaal domein bedroeg in 2017 ruim 24 miljard euro. Het onderzoek gaat over de periode van 2008 tot en met 2017. De financiële gezondheid van alle gemeenten werd onder de loep genomen. Dat waren er in 2017 nog 388. Door herindeling is dit aantal verminderd tot 355 gemeenten. (ANP/Skipr)