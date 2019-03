CEO Novartis vindt Nederlands beleid 'zorgwekkend'

CEO Vasant Narasimhan van de grote internationale farmaceut Novartis heeft forse kritiek op het Nederlandse medicijnbeleid. In een interview met persbureau Reuters noemt hij het beleid ‘zorgwekkend’ in verband met de komst van het EMA naar Amsterdam.

Narasimhan reageert daarmee op de ophef in ons land rond deprijsverhoging van het kankermedicijn lutetium-octreotaat, ook wel Lutathera genoemd. Nadat Novartis de rechten daarvan overnam van Erasmus MC werd de prijs verzesvoudigd.

Kritische houding

Die actie leidde tot veel verontwaardiging, onder andere bij minister Bruno Bruins, maar ook bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Nederland is altijd feller gekant tegen forse prijsverhogingen dan andere EU-lidstaten. Narasimhan is bang dat die kritische houding invloed zal hebben op de opstelling van het EMA, het Europese Medicijnenagentschap dat straks in Nederland is gehuisvest.

Duurder

De Novartis-topman stelt dat een officieel goedgekeurd medicijn iets heel anders is dan een lokaal geproduceerd middel waarvan de werkzaamheid nog niet is bewezen. Een goedgekeurd medicijn is veel duurder omdat onderzoek, registratie en streng gereguleerde, industriële productie erg veel kost. De vraagprijs van 92 duizend euro voor ¬Lutathera is gerechtvaardigd, aldus Narasimhan.