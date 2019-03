Lab Rijnstate middag dicht door lekkage

Het pathologisch laboratorium in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is op 13 maart een tijd ontruimd geweest vanwege het vermoeden van lekkage van chemische stoffen. Uiteindelijk bleek het om een waterlekkage te gaan in een ruimte waar chemische stoffen liggen opgeslagen.

Het ziekenhuis nam geen risico en heeft de afdeling uit voorzorg ontruimd, zo meldt de Gelderlander op 13 maart. Een gespecialiseerd bedrijf is ingehuurd om het lek te dichten en de schade op te ruimen. Volgens de brandweer ontstond het lek in een technische ruimte van het lab.



Aan het begin van de avond meldde de brandweer dat het loos alarm was.