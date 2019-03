Bestuurder huisartsenorganisatie Limburg stopt

Geert Philipsen stopt op 1 juli als voorzitter van de raad van bestuur van Cohesie. De raad van toezicht gaat op zoek naar een interim bestuurder voor een goede overdracht en continuïteit.

Dat maakt Cohsie op 13 maart bekend via haar website. Philipsen is toe aan een nieuwe uitdaging. Zijn vertrek is in goede afstemming en in overleg met de raad van toezicht. Geert Philipsen was bijna zeven jaar bestuurder van Cohesie.

Coöperatie

Cohesie is samenwerkingsverband waarin alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten bundelen voor een eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.