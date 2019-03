Koks Rivas winnen opnieuw 'Beste Menu van de Zorg'

Niels Bron, Niels Zillig en Robin Schaap, de koks van Rivas Zorggroep, zijn als eerste geëindigd in de finale van de kookwedstrijd 'Het beste Menu van de Zorg’. De wedstrijd, die vorig jaar ook al door Rivas werd gewonnen, vond woensdag plaats tijdens Zorgtotaal in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het driekoppige keukenteam zette tijdens de finale het beste driegangenmenu op tafel, zo besloot de jury unaniem. Dat menu bestond uit een CeasaRivas Salade, Piccata Gorkum en Lemon Curd. De koks kregen uit handen van chef-kok Pierre Wind een prijs van 5.000 euro.

Tijdens de wedstrijd werd ook de Gouden Dessertlepel uitgereikt voor het beste dessert in de zorg. Het Flevoziekenhuis sleepte deze prijs in de wacht met een appelbietjestaart met sinaasappelvenkelroom. Het Flevoziekenhuis werd ook tweede in de competitie rondom het Beste Menu van de Zorg. Debutant Woonzorg Flevoland werd derde.

Elke zorginstelling in Nederland mocht meedoen aan de competitie. Voorwaarde voor de wedstrijd was dat de deelnemers een driegangen menu samenstelden voor maximaal 4 euro. Het menu moest toepasbaar zijn binnen de zorg én de voedingswaarden dienden te voldoen aan gezonde en verantwoorde voeding.