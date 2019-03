UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal

Het UMC Utrecht heeft naar aanleiding van het schietincident in Utrecht het calamiteitenhospitaal opengesteld. Alle personen die gewond zijn geraakt zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn ook mensen die zwaargewond zijn, zo liet de politie weten.

De politie kan nog niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat. Ook over de exacte toedracht en de achtergrond van de dader of daders kan de politie geen mededelingen doen. Volgens woordvoerder Bernhard Jens is de politie nog druk bezig om zicht te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld.

Het calamiteitenhospitaal, met tweehonderd bedden, is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Ook wordt het voormalige militaire noodhospitaal gebruikt voor de opvang van familie van slachtoffers. Binnen een half uur na opening kunnen slachtoffers hier worden opgevangen.

Het ziekenhuis wordt geopend als sprake is van een aanslag of grote ongevallen in Nederland, die de reguliere opvangcapaciteit te boven gaan. Daarbij wordt de coördinatie op het gebied van veiligheid overgenomen door GHOR.

In juli vorig jaar werden meerdere ouderen met ademhalingsproblemen opgevangen in het calamiteitenhospitaal, na een grote brand in een woonzorgcentrum in Breukelen. Defensie en het UMC Utrecht hielden daar in 2017 een grote rampenoefening. De medewerkers werden bijgestaan door Belgische collega's, die ervaring hadden met rampen door recente terreuraanslagen.

Ikbenveilig.nl

Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld voor mensen die zich ongerust maken over de situatie in Utrecht. "We merken dat daar op dit ogenblik behoefte aan bestaat", zegt een woordvoerster. "Hier kunnen mensen laten weten dat ze oké zijn."

De website van het Rode Kruis is ontwikkeld om in een noodsituatie familie en vrienden in kennis te stellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. In Utrecht heerst een gespannen situatie rond het 24 Oktoberplein. Ikbenveilig.nl is ontwikkeld met als doel die communicatie makkelijker te maken. In de provincie Utrecht geldt op dit ogenblik het hoogste dreigingsniveau voor terroristische aanslagen.

Het Rode Kruis heeft vijftien hulpverleners afgevaardigd wegens de openstelling van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.