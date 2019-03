Oosterschelderegio creëert crisisopvang dementerenden

De gemeenten in de Oosterschelderegio in Zeeland gaan samenwerken om de tijdelijke crisisopvang van dementerenden te realiseren. Deze plekken zijn bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Als de nood aan de man is moeten dementerenden tijdelijk ergens anders kunnen worden opgevangen.

In de praktijk blijkt dat de behoeften van cliënten of mantelzorgers en het aanbod aan voorzieningen en faciliteiten uiteenlopen. Deze mismatch leidt ertoe dat de langdurige inzet van mantelzorgers onder druk komt te staan en dat cliënten soms langer thuis wonen dan feitelijk verantwoord is. De partijen in de Oosterschelderegio gaan dit samen aanpakken.

Crisisopvang

Dat staat in een visiedocument over dementie, waarmee de gemeenten meedoen aan het regionaal ondersteunings-programma ‘Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars’ van de VNG. Het zorgen voor adequate crisisopvang is een van de actiepunten in de visie. Andere doelen zijn het verbeteren van de samenwerking en kennisuitwisseling en het bevorderen van kennis en begrip over dementie.

Focus

De Oosterschelderegio kiest voor een brede samenwerking met de focus op de optimalisatie van het zorgpad dementiezorg. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, het samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, huisartsen van zorggroep Periscaldes, Zeeuwse Zorgschakels en zorgverzekeraar CZ doen hieraan mee.



In het najaar wordt het visiedocument uitgewerkt naar concrete uitvoeringsplannen, waarin afspraken worden gemaakt over wie wat gaan doen, wanneer en wat daarvoor nodig is.