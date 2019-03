'Stoplicht-app' moet doorstroom ziekenhuis naar thuiszorg verbeteren

Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft samen met thuiszorgorganisaties in de regio de zogeheten stoplicht-app ontwikkeld. De app biedt inzicht in de capaciteit van thuiszorgorganisaties in het verzorgingsgebied van Amphia. Doel is om de doorstroom vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg te verbeteren.

Wijkverpleegkundigen van negen thuiszorgorganisaties kunnen op elk moment van de dag in de app de beschikbaarheid van zorg doorgeven. Amphia kan vervolgens op postcodeniveau zien welke thuiszorgorganisaties ruimte hebben om de zorg te leveren. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook huisartsen en revalidatiecentra gebruik gaan maken van de app.

"Het is een mooi digitaal middel om de beschikbare thuiszorgcapaciteit inzichtelijk te hebben", zegt Anita van den Berg, bedrijfsmanager transferpunt Amphia. "De app is eenvoudig in gebruik, maar levert een groot voordeel op in termen van inzichtelijkheid en efficiency voor de organisaties. En, het allerbelangrijkste, de patiënt heeft het meeste baat bij een vlot verlopende uitstroom, die met de app mogelijk wordt gemaakt."

De app is ontwikkeld door Amphia, Avoord, Careyn, Surplus, Thebe Wijkverpleging en de Riethorst Stromenland in samenwerking met Het Hoge Veer, Park Zuiderhout, Buurtzorg Nederland en Thuiszorg Groot Brabant.