OM eist vijf maanden cel wegens fraude met spooknota's

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, tegen een 27-jarige Zoetermeerder. De man wordt verdacht van oplichting van verschillende zorgverzekeraars. Zijn 35-jarige vriendin zou drie maanden de cel in moeten, waarvan twee maanden voorwaardelijk, zo meldt het AD.

De Zoetermeerder stuurde verzekeraars tussen 2013 en 2015 declaraties van meer dan honderd patiënten voor medische handelingen die helemaal niet hadden plaatsgevonden. De patiëntgegevens kreeg de hij van zijn vriendin, die doktersassistente was. De vriendin haalde de gegevens van patiënten uit een medisch informatiesysteem in de huisartsenpraktijk waar ze werkte. Voor de rechtbank in Den Haag becijferde de officier van justitie dat de fraude de zorgverzekeraars ongeveer 39.000 euro heeft gekost.

Bekentenis

De fraude kwam aan het licht doordat de Zoetermeerder en zijn vriendin de betalingen lieten sturen naar verschillende rekeningen die op hun naam stonden. Vijf zorgverzekeraars deden aangifte bij de politie. De 27-jarige verdachte bekende gisteren de fraude zonder blikken of blozen.

De officier van justitie verweet de 35-jarige vriendin vooral dat ze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat er in haar, als doktersassistente, werd gesteld. Zij verklaarde dat ze onder druk was gezet door haar vriend. Een deel van het fraudegeld dat zij opstreek is inmiddels terugbetaald. De rechtbank doet begin april uitspraak.