Van Houdenhoven en Spierings versterken RvT Amarant

Amarant verwelkomt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht in de personen van Mark van Houdenhoven en Wim Spierings. Van Houdenhoven is benoemd per 26 februari 2019, Spierings start op 1 oktober.

Van Houdenhoven is sinds 2014 bestuursvoorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij maakt zich sterk voor een innovatieve samenwerking met andere partners rondom de zorg voor de patiënt of cliënt. Die samenwerking strekt zich uit van andere ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen tot industriepartners die zijn betrokken bij de zorg. Deze kennis en ervaring sluiten goed aan op zijn portefeuille ‘Innovatie en maatschappelijk ondernemerschap’ in de raad van toezicht van Amarant.

Snijvlak

Spierings heeft bijna veertig jaar in de zorg gewerkt waarvan circa de helft als eindverantwoordelijk bestuurder in de jeugdzorg. Zijn functies bevonden zich inhoudelijk op het snijvlak van orthopedagogische behandeling, jeugdzorg, onderwijs, de maatschappelijke opvang en welzijn. Op dit moment is Spierings onder meer actief als voorzitter van het Jeugdfonds Sport Rotterdam en als voorzitter van de landelijke Adviescommissie voor de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De heer Spierings zet zijn expertise in de raad van toezicht in met de portefeuille ‘Kwaliteit van Zorg’.

Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5000 medewerkers en 1800 vrijwilligers draagt Amarant dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant.