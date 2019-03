Minister de Jonge biedt hulp aan patiënt in nood

Op 25 maart plaatste chirurg Tim Verhagen een tweet over een patiënt in nood. De betreffende patiënt ligt al honderd dagen in het ziekenhuis zonder de juiste zorg. Het bericht riep veel reacties op, waaronder van minister de Jonge van Volksgezondheid die via Twitter zijn hulp aanbiedt.

Verhagen, verbonden aan het ZGT Almelo, plaatste op Twitter: “100. 100 dagen ligt hij nu in het ziekenhuis. Niet echt omdat hij ziek is, maar vooral oud en hulpbehoevend. 100 dagen geleden nam ik hem op. Het ging thuis niet meer. 100 dagen later is er geen mens of instantie die de ruimte heeft om voor hem te zorgen... #staatvanzorg #droevig”. Dit bericht raakte minister de Jonge, die in een reactie op het Twitterbericht zijn hulp aanbiedt: “Vervelend dat er nog geen plek is gevonden, zouden wij eens mee mogen kijken”?

Beddentekort

De tweet van Verhagen illustreert een maatschappelijk probleem: het grote beddentekort in de zorg, met name in verpleeghuizen. Omdat er geen plek is voor deze patiënten worden dure ziekenhuisbedden onnodig lang bezet.