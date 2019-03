Scheidsgerecht: Buurtzorg voldoet niet aan governance code

Door de onderlinge verwevenheid van het met publiek geld gefinancierde Buurtzorg en commerciële privébedrijven, voldoet Buurtzorg niet aan de code voor goed bestuur in de zorg. Dat meldt RTL Z op basis van een recente uitspraak van de Governancecommissie Gezondheidszorg, dat onderdeel is van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in Den Haag.

De arbitragezaak is aangespannen door ActiZ. De branchevereniging voor verzorging, verpleging en thuiszorg eist van haar leden dat ze voldoen aan de Governancecode Zorg. Eén van de bestuurlijke gedragingen die de code moet voorkomen is belangenverstrengeling.

Geldstromen

Vorig jaar kwam via de media naar buiten dat er geldstromen lopen tussen de met publiek zorggeld gefinancierde Stichting Buurtzorg en commerciële privébedrijven, waarvan oprichter en topman Jos de Blok als aandeelhouder mede-eigenaar is. Volgens RTL Z is de precieze omvang van deze geldstromen niet te achterhalen. “Wel was duidelijk dat Buurtzorg minstens één miljoen euro betaalde aan de commerciële bedrijven van De Blok, en geld had uitgeleend aan zijn buitenlandse privébedrijven”, aldus RTL Z.

Dubbelrol

Na aanleiding van een conflict met de Belastingdienst over de verwevenheid tussen de zorginstelling en de commerciële bedrijven, wijzigde De Blok begin vorig jaar de bestuursstructuur van zijn bedrijven. Maar daarmee is de schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan door de dubbelrol van De Blok als bestuurder en aandeelhouder niet verdwenen, heeft het Scheidsgerecht eind februari geoordeeld. "Heel kort door de bocht gezegd: hij contracteert, indirect, met zichzelf", citeert RTL Z de Governancecommissie.

Lastig

Onduidelijk is wat er met het ActiZ-lidmaatschap van Buurtzorg gebeurt nu de zorgaanbieder naar het oordeel van het Scheidsgerecht de governancecode heeft geschonden. "Wij moeten nu eerst binnen Buurtzorg bepalen welke kant wij op willen”, zegt Arnoud Aikema, voorzitter van de raad van toezicht van Buurtzorg. "Het is lastig om daar op vooruit te lopen, omdat wij eerst moeten bepalen wat in belang is van Buurtzorg en haar patiënten. Want dat is toch waar we het allemaal voor doen."

Met een jaaromzet van ruim 400 miljoen euro en 13.500 werknemers is Buurtzorg één van de invloedrijkste leden van ActiZ, niet in de laatste plaats vanwege het stempel dat De Blok met zijn zelfsturende teams de laatste jaren op de discussie over de organisatie van de thuiszorg heeft weten te drukken. Bij Actiz, dat onder voorzitterschap staat van voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp, zijn bijna vierhonderd Nederlandse VVT-aanbieders aangesloten.