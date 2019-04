Nederlands biotech-bedrijf haalt 30 miljoen op voor antibiotica-alternatief

Het Nederlandse biotech bedrijf Micreos heeft 30 miljoen euro aangetrokken voor de versnelde ontwikkeling van een eigen alternatief voor antibiotica. De zogeheten endolysine technologie maakt een nieuwe aanpak mogelijk van chronische wondinfecties - inclusief de door de resistente MRSA-bacterie veroorzaakte variant - en van inflammatoire huidaandoeningen zoals eczeem.

Antibiotica-resistentie vormt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de grote bedreigingen voor de volksgezondheid. Naast het gevaar van groeiende antibioticaresistentie is er volgens Micreos nog een reden voor terughoudendheid bij gebruik. Antibiotica maken geen onderscheid tussen slechte en goede bacteriën.

Ongewenste bacteriën

Endolysines, oftewel: een specifiek type eiwit dat de celwand van een bacterie kan afbreken, kennen deze nadelen niet. Ze richten zich uitsluitend op de ongewenste bacteriesoorten, en laten het menselijke microbioom – dat miljarden goede bacteriën telt en essentieel is voor onze gezondheid – intact. Ook maakt het daarbij niet uit of de ongewenste bacteriën antibioticaresistent zijn of niet. Daarbij zijn er vooralsnog geen wetenschappelijke indicaties dat gebruik van endolysines tot nieuwe resistentie leidt.

Onder merknaam Staphefekt heeft Micreos samen met de Zwitserse universiteit ETH in Zurich ‘s werelds eerste toegelaten endolysine voor de mens ontwikkeld. De 30 miljoen euro die het bedrijf nu heeft opgehaald is primair bestemd voor de klinische ontwikkeling van het endolysine XZ.700 voor atopische dermatitis en diabetische wondinfecties. Een deel van het geld zal worden benut voor de introductie in de VS.