Huisarts Norbert van den Hurk is leefstijlarts van het jaar

Norbert van den Hurk is leefstijlarts van het jaar 2019. Voorzitter Tamara de Weijer van de Vereniging Arts en Leefstijl heeft dit bekendgemaakt op 5 april, tijdens het Arts en Leefstijl Congres in Utrecht. Van den Hurk is huisarts in Leende en mede-initiatiefnemer van het project GezondDorp, dat inwoners stimuleert om gezond te leven.

Het is de eerste keer dat de verkiezing plaatsvindt, op initiatief van de Vereniging Arts en Leefstijl. De vereniging maakt zich hard voor een focus op leefstijl als medicijn. Patiënten, artsen en zorgprofessionals hebben tientallen artsen voorgedragen voor de verkiezing, daarvan koos het bestuur van Arts en Leefstijl uiteindelijk tien artsen waarop gestemd kon worden. Meer dan vijfduizend mensen uit de zorg hebben vervolgens hun stem uitgebracht.

De meeste stemmen gingen naar Norbert van den Hurk, die sinds 2011 huisarts in het Brabantse Leende. Niet alleen in zijn werk als huisarts maakt hij zich hard voor leefstijl als middel om de gezondheid van zijn patiënten te bevorderen, maar ook als betrokkene bij GezondDorp. In dit project streeft hij samen met onder andere sportarts Hans van der Kuijk naar een samenleving waarin de bewoners op een vitale manier oud worden, door mensen te stimuleren om onder andere gezond en koolhydraatarm te eten.

Onder de artsen die genomineerd waren voor de titel leefstijlarts van het jaar, bevonden zich verder onder andere vrij bekende namen als diabetoloog Hanno Pijl van het Leids Universitair Medisch Centrum en psychiater Rogier Hoenders van Lentis, maar ook relatief onbekenden zoals huisarts Jon Brouwers van Bakkeveen en orthomoleculair arts en gynaecoloog Barbara Havenith.