Motie voor behoud flexibele schil in huisartsenzorg

In de Tweede Kamer is een motie ingediend voor behoud van een flexibele schil in de huisartsenzorg. Zij reageren op de constatering van huisartsenvereniging LHV dat de inzet van waarnemers en zzp’ers voor onder meer ANW-diensten.

“Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden, zijn alle huisartsen nodig: praktijkhouders, huisartsen in loondienst, maar zeker ook waarnemende huisartsen”, merkte de LHV op. “Zonder de inzet van zzp’ers in zowel ANW als in de dagpraktijk lukt het niet om 7x 24 uur zorg voor alle mensen in Nederland te waarborgen.”

24/7 zorg

De Kamerleden vragen specifiek voor huisartsen het wel mogelijk te maken om een flexibele schil te behouden voor ziek, piek, en uniek en in de ANW-zorg. Ook gezien dat huisartsen verplicht zijn om 24/7 zorg te bieden.

Maar minister Eddy van Hijum (NSC) ontraadt de motie. Hij wil de regels veranderen voor specifieke sectoren. “Het is primair een taak van de sector zelf om de flexibele schil te organiseren binnen de wet- en regelgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook kan. Wij blijven natuurlijk in gesprek met de Landelijke Huisartsenvereniging wat wel en niet kan.”

Stevige signalen

De indiener van de motie, SGP-Kamerlid André Flach, merkte op dat de signalen die de Kamerleden krijgen best stevig zijn en dat de huidige gesprekken met het ministerie niet tot afdoende oplossingen lijken te leiden. “Dit is een specifieke beroepsgroep met specifieke vragen”, benadrukt hij.

LHV liet al weten zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Belastingdienst. Binnenkort informeert de vereniging haar leden verder over de strategie en beoordeling. “Ook zetten we onze inzet voort op betere wetgeving dan de Wet DBA. De opvolger voor deze wet – de wet VBAR – is in de maak. Daar moeten de problemen met deze wet in worden opgelost. Onze lobby daarop is in volle gang.”