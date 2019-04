Zorg voor patiënten met kanker stopt te vroeg

Een groot deel van de ruim 800.000 mensen die kanker overleefden, ondervindt daarvan nog altijd de gevolgen in het dagelijkse leven. Voor hun klachten worden deze patiënten vaak niet verwezen naar passende zorg.

Dat staat in een rapport dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vrijdag op een symposium presenteren. ,,Als de kanker is genezen, zijn veel patiënten niet ‘beter’. De zorg voor mensen met kanker stopt veelal te vroeg'', zegt IKNL-bestuurder Peter Huijgens.

Depressie

Volgens het onderzoek heeft ongeveer een kwart van de patiënten last van ernstige vermoeidheid. Tien jaar na de diagnose is een op de vijf nog zeer vermoeid. Zij hebben ook een groter risico op angst, depressie en pijnklachten.



Ook de financiële en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Een derde van alle overlevers van kanker wordt niet geaccepteerd voor een hypotheek.



Zorgprofessionals, vertegenwoordigers van patiënten en onderzoekers en beleidsmakers werken aan een actieplan om de zorg voor gevolgen van kanker mee te nemen in de medische behandeling. (ANP)