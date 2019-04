Ruim 20 miljoen tekort op jeugd- en ouderenzorg in Den Haag

Over het jaar 2018 komt Den Haag 22 miljoen euro tekort op de jeugd-en ouderenzorg. In 2014 was er al een tegenvaller van 14 miljoen. Ondanks de 11 miljoen die het nieuwe college vorig jaar in de Haagse zorg stak, is het tekort in 2018 alleen maar gegroeid.

Volgens het stadbestuur is de financiële klap vooral een gevolg van rijksbezuinigingen en een betere toegankelijkheid van de Haagse zorg, waardoor er meer gebruik is gemaakt en de kosten zijn opgelopen. Dat meldt het AD op hun website.

Parkeeropbrengsten

Naast de tegenvallers zijn er ook financiële meevallers. Zo zijn de parkeersopbrengsten 9,6 miljoen euro hoger dan beraamd. Dat komt deels door de inzet van scanauto’s om foutparkeerders op te sporen en doordat er meer parkeervergunningen zijn aangevraagd. Een ander voordeel is geboekt op de bijstandsuitkeringen. Door een daling van het aantal uitkeringen wordt er nu in jaren een plus genoteerd, van zeven miljoen.

Tegenvaller op de loer

Er ligt nog een tegenvaller op de loer voor Den Haag. De rijksuitkering uit het gemeentefonds wordt waarschijnlijk met terugwerkende kracht verlaagd, hierdoor zou de gemeente mogelijk 10 tot 20 miljoen moeten terugbetalen over 2018.