GGz Centraal ontvangt 50 miljoen financiering Rabobank

GGz Centraal ontvangt 50 miljoen financiering van de Rabobank voor herontwikkelingen van de terreinen Veldwijk in Ermelo en Zon & Schild in Amersfoort. Daarnaast gaat een deel van het geld ook naar nieuwbouw en renovaties.

GGz Centraal is van plan om de klinische zorg te concentreren op Veldwijk en Zon & Schild. Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur, licht toe dat de gebouwen en delen van de terreinen die niet meer nodig zijn, volgend jaar in de verkoop gaan. Ook op andere locaties in Flevoland en Gooi en Vechtstreek wordt er geïnvesteerd om klinische voorzieningen toekomstbestendig te maken. Dat meldt GGz Centraal op hun website.

Samenwerking met gemeentes

De herontwikkeling van de terreinen gaat in samenwerking met andere partijen, zoals de gemeente Amersfoort en de gemeente Ermelo. Daarnaast is er met de Rabobank een mooie overeenstemming bereikt, GGz Centraal mag de opbrengsten uit de verkoop inzetten voor de nieuwbouwinvesteringen.

Winst op duurzaamheid

Jeroen Scholten, relatiemanager bij Rabobank, benadrukt dat GGz Centraal op deze manier een mooie slag op het gebied van duurzaamheid maakt, en er ruimte ontstaat voor nieuwe woningen.