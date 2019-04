Inspectie: jeugdhulp in Rotterdam nog niet op orde

De gemeente Rotterdam en jeugdzorgorganisaties moeten meer actie ondernemen om knelpunten aan te pakken. Te lange wachtlijsten zorgen ervoor dat hulp na crisisvang niet voortgezet kan worden, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie ziet dat er gewerkt wordt met de gegeven adviezen maar dat er ook nieuwe risico’s zijn ontstaan, zo blijkt uit het rapport. Het gaat om drie Rotterdamse jeugdhulpaanbieders die uitgebreid onder de loep zijn genomen: Enver, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de Rotterdamse wijkteams. Dat meldt RTV Rijnmond op hun website.

Vervolghulp en verwarring

Wat houden de nieuwe risico’s in? Volgens het rapport komen jongeren na crisisopname in de problemen omdat passende vervolghulp niet snel genoeg beschikbaar is. Dit komt door lange wachtlijsten. Ook zou de gemeente Rotterdam niet goed optreden als opdrachtgever voor hulpinstanties. Het is niet altijd even duidelijk wat de gemeente precies wil op dit gebied, wat voor de nodige verwarring zorgt, zo blijkt uit het rapport.

Forse verschillen

Een ander punt is dat wijkteams fors verschillen in de hulp die ze kunnen aanbieden. Het hangt er in de praktijk vanaf welke kennis de medewerkers van het wijkteam in huis hebben, maar eigenlijk zou de problematiek in een wijk leidend moeten zijn voor de beschikbare zorg.

Concrete verbetermaatregelen

De inspectie verwacht dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Enver en de wijkteams binnen een half jaar met concrete verbetermaatregelen komen.