Het bestuur van OIZ, de branchevereniging voor ict-ondernemingen in de zorg, heeft Marcel Smeets benoemd tot directeur van de vereniging.

Smeets (Maastricht, 1971) heeft jarenlange ervaring in de zorgsector en belangenbehartiging, zo laat de vereniging weten, in Nederland en op Europees niveau. Hij was onder meer coördinator European affaires van Zorgverzekeraars Nederland en algemeen directeur van de Europese koepel van zorgverzekeraars AIM.