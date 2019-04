Veiling IC en dagverpleging Slotervaart brengt ton op

De veiling van de inventaris van de Intensive Care en dagverpleging in het failliete MC Slotervaart heeft meer dan een ton opgebracht. Er werd meer dan 6600 keer geboden via de online veiling, vanuit dertig verschillende landen.

Dat melden de curatoren op 25 april. Er waren 535 kavels. De veiling van de verpleegafdelingen loopt nog, tot 30 april kan er geboden worden op bijvoorbeeld ziekenhuisbedden en aanverwante attributen.

Afdelingen

De veiling van de afdeling Dagbehandeling start vandaag. Volgende week gaan ook de verpleegafdelingen en kantoren onder de hamer. Daarna volgen nog de veilingen van de afdelingen Geriatrie en KNO. Als laatste worden de facilitaire zaken per opbod verkocht. Eerdere veilingen van de inventarissen van de poli’s en de OK brachten respectievelijk twee ton en vier ton op.



De curatoren Marlous de Groot en Marc van Zanten verwachten in juni de complete inventaris van het ziekenhuis te hebben verkocht.