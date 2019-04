De Noorderbrug zet zichzelf in de verkoop

Zorginstelling De Noorderbrug is op zoek naar een overnamekandidaat. Om een financieel gezonde toekomst te waarborgen, zoekt De Noorderbrug een kandidaat die de instelling in zijn geheel wil overnemen.

Dat meldt Omrop Fryslan op 25 april. De instelling maakt de keuze om zich in de etalage te zetten vanwege de miljoenentekorten waar De Noorderbrug mee kampte. Volgens de raad van bestuur is dat inmiddels weer opgelost, het kan zichzelf weer bedruipen. Maar om de noodzakelijke investeringen te doen in zorg en dagbesteding voor cliënten, opleiding van medewerkers en onderhoud van gebouwen, is een financiële partner nodig. Het spaargeld is op.

Dagbesteding

De Noorderbrug is gespecialiseerd in zorg aan doven met complexe problematiek en mensen met hersenletsel en een chronische neurologische aandoening. De organisatie heeft vestigingen in Leeuwarden, Drachten en Sneek, maar ook in Groningen en Drenthe. De organisatie biedt onder andere dagbesteding en beschermd wonen. Er werken zo'n achthonderd mensen voor ongeveer zestienhonderd cliënten. Een woordvoerder zegt in de Leeuwarder Courant dat de invoering van zelfsturende teams de organisatie heeft opgebroken. Daardoor is veel geld naar uitzendkrachten gegaan.

Nieuwbouw

De organisatie laat momenteel een nieuw appartementencomplex bouwen in Leeuwarden. Daar komen zeventig cliënten te wonen. Volgens de organisatie heeft de financiële situatie geen gevolgen voor de nieuwbouw.



De Noorderbrug had al besloten om de dagbesteding over te dragen aan een andere partij. Misschien kan de overnamekandidaat dat ook meenemen in het bod. Meerdere zorgorganisaties hebben al interesse getoond. De komende tijd zal er worden gekeken welke kandidaat het geschiktst is voor overname. Op welke termijn de overname zal plaatsvinden en wie de overnamekandidaten zijn, is nog niet bekend.