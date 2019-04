NVvP vernieuwt bestuur

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft in de afgelopen maanden haar bestuur vernieuwd. Begin april heeft Elnathan Prinsen het voorzitterschap overgenomen van Damiaan Denys. Medio januari zijn Alan Ralston, Carla Hagestein en Nienke Vulink al tot het verenigingsbestuur toegetreden.

De drie nieuwe leden vervangen Wiepke Cahn, Arne Popma en Arnoud Jansen. Zittend bestuurslid Ariette van Reekum blijft tot en met oktober 2020 aan. Daarnaast is Wim Duhayon als assessor bij het bestuur aangesloten. Hij is tevens bestuurslid van de Sub Vereniging Assistenten Psychiatrie (SAP), zo maakt de vereniging bekend.

Elnathan Prinsen (1982) werkt als psychiater in een IHT/crisisdienst-team in Deventer en is manager zorg van de divisie spoedeisende GGZ bij Dimence.

Alan Ralston (1967) is sinds kort Medisch Hoofd Zorglijn Acute en Intensieve Psychiatrie aan het UMC Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam als psychiater en (sinds 2016) opleider bij GGZ Dijk en Duin / Parnassia Groep.

Carla Hagestein (1975) is Directeur Zorg bij Parnassia Groep Academie en ziekenhuispsychiater bij Antes (Parnassia Groep).

Nienke Vulink (1976) is fulltime werkzaam als psychiater op de afdeling Angststoornissen van het AMC.

Wim Duhayon (1989) is werkzaam als aios Psychiatrie bij het Maastricht UMC+ en Mondriaan en is bestuurslid van de SAP.