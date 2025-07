Ton Vink nieuwe bestuurder bij De Hoop Groep

Ton Vink is per 1 september benoemd als bestuurslid van De Hoop Groep.

Samen met bestuursvoorzitter Irene Blom vormt hij vanaf 1 september de raad van bestuur. Vink volgt Paul Vel Tromp op.

Ton Vink

Vink heeft binnen De Hoop bijna tien jaar ervaring in verschillende managementfuncties. Daarnaast vervult hij een rol als toezichthouder. Eerder werkte hij tien jaar in de financiële dienstverlening. Vink is op dit moment divisiemanager van de Serviceorganisatie bij De Hoop.

Vink: “De Hoop is een bijzonder mooie organisatie. Onze christelijke identiteit, kwaliteit van zorg, innovatie en een gezonde bedrijfsvoering zullen mijn volle aandacht hebben.”

Jan Pieter Mostert, voorzitter raad van toezicht: “Ton kent de organisatie en veel dossiers al jaren. Ook speelt hij een actieve rol in de regionale en landelijke netwerken. We hebben er alle vertrouwen in dat Ton samen met Irene Blom een goed team vormt om onze ambities te realiseren.”

De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling en helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving. Zij is onderdeel van De Hoop Groep.