Ingrijpende bezuinigingen bij gemeenten om zorgkosten

Tientallen gemeenten staan voor ingrijpende bezuinigen doordat de zorgtaken die zij erbij hebben gekregen veel duurder zijn dan begroot. Er zijn onder meer plannen voor het sluiten van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen, minder cultuur en het verhogen van de gemeentebelastingen. Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Voor meer dan twee derde van de gemeenten vormen vooral de kosten voor jeugdzorg een probleem. Bij elkaar hebben de gemeenten hun budget hiervoor overschreden met meer dan 600 miljoen euro. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) erkent het probleem en gaat op zoek naar extra geld.

Burger mag niet de dupe worden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dat veel gemeenten overwegen de onroerende-zaakbelasting (ozb) te verhogen of bibliotheekfilialen te sluiten. "Terwijl het niet de bedoeling is dat de burger de dupe wordt van de tekorten op de jeugdzorg", zegt woordvoerder Angela de Jong.

428.000 jongeren in jeugdzorg

De gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Sindsdien is het aantal jongeren (tot 23 jaar) in jeugdzorg gestegen met 12 procent: van 380.000 in 2015 tot 428.000 in 2018. (ANP)