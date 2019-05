Máxima Medisch Centrum introduceert hartrevalidatie-app

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft een app ontwikkeld die patiënten voorbereidt op hun eigen hartrevalidatietraject. De app geeft antwoord op vragen die patiënten hebben in de periode tussen behandeling of ziekenhuisopname en de start van de revalidatie.

De app is ontwikkeld door Flow, het centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie van het MMC. Hij is bedoeld voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad of een dotterprocedure of hartoperatie hebben ondergaan.

Programma

Afhankelijk van de doelen die een patiënt wil bereiken, maakt het revalidatieteam van MMC samen met de patiënt een programma op maat. Zo is voor de ene persoon verbetering van de conditie het belangrijkste doel, terwijl voor iemand anders het overwinnen van angst of verminderen van stress een doel kan zijn. In totaal duurt het programma ongeveer twaalf weken. De app is bedoeld als voorbereiding op het programma. Er zitten informatie, video’s en quizvragen in over heel praktische zaken als hoe vaak iemand naar het ziekenhuis moet en of hij of zij kan autorijden.

Hartrevalidatieteam

Het revalidatieprogramma verminderd het overlijdensrisico in de jaren na behandeling met vijfendertig procent. Het risico op een nieuw hartprobleem neemt af. Daarnaast helpt het revalidatieteam patiënten om na hun ziekenhuisopname of behandeling op de polikliniek zo snel mogelijk weer in goede lichamelijke en geestelijke conditie te komen. Het hartrevalidatieteam bestaat uit cardiologen, sportartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, diëtisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. De verpleegkundig specialist is het vaste aanspreekpunt of casemanager. Het MMC werkt in het programma samen met huisartsen, paramedici in de eerste lijn, patiëntenverenigingen en revalidatiecentra.