Nieuw portaal Rijndam Revalidatie bij ASz

Patiënten van Rijndam Revalidatie krijgen online toegang tot hun medisch dossier via het nieuwe patiëntenportaal Mijn Rijndam.

Dit meldt RTV Dordrecht. Het portaal is als eerste gelanceerd bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Daarmee kunnen patiënten altijd hun eigen gegevens en afspraken inzien. Inloggen gebeurt met DigiD en SMS-controle of de DigiD-app. De patiënt krijgt hiermee regie over zijn revalidatie-traject. Alle documenten kunnen worden ingezien, zoals afspraken, revalidatiedoelen, uitslagen en brieven.

Videoconsult arts

In de komende maanden wordt het portaal ook uitgerold in de overige zeventien vestigingen van Rijndam. Eind 2019 moet het beschikbaar zijn voor alle patiënten. Er wordt intussen verder gewerkt aan uitbreiding van de functionaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan online afspraken regelen en videoconsulten met de arts.