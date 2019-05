HIMSS Europe 2019: zorgvernieuwing in tijden van schaarste

Van 11 tot 13 juni 2019 vindt in Helsinki HIMSS Europe 2019 & Health 2.0 plaats. Het is het grootste congres voor zorg-ict in Europa. Het programma van de Nederlandse delegatie staat in het teken van de gevolgen van schaarste.

Ruim 2.000 bestuurders, beslissers, managers en professionals uit de Europese gezondheidszorg nemen deel aan HIMSS Europe 2019. Net als bij de vorige editie in het Spaanse Sitges is er ook in Finland een speciaal aanvullend programma voor de aanwezige Nederlandse zorgdelegatie.

De rol van digitale zorg wordt steeds belangrijker in de verbetering van de zorg. Patiënten en zorgprofessionals merken hier dagelijks de effecten van. Bovendien krijgen de professionals steeds meer aandacht voor de kansen van digitale zorg als aanvulling op het bestaande instrumentarium.

Nederlandse programma

Een grote groep Nederlandse bestuurders, CMIO’s, CIO’s, medisch specialisten, managers en verpleegkundigen komt samen in Helsinki als de HIMSS Dutch Community. Speciaal voor deze Nederlandse zorgdelegatie organiseren Nictiz, VMBI en Cognicum een aanvullend inhoudelijk programma. Dit programma omvat interactieve workshops, kennissessies, social events en bovendien extra netwerkgelegenheid.

Thema HIMSS Europe 2019

Het Nederlandse programma gaat dieper in op de gevolgen van schaarste in de zorg. Dit gebeurt aan de hand van vijf aandachtsgebieden: leiderschap, HR, ict/technologie, financiering en de rol van de zorgprofessional.

Nederlandse sprekers zijn onder anderen Gabrielle Speijer (Haga Ziekenhuis), Jeroen Windhorst (voorzitter CNIO-netwerk V&VN) en Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het ministerie van VWS). Ook vanuit Finland zelf komt een bijdrage van het Helsinki University Hospital.

Zorgvisie en Skipr doen van de beursvloer verslag van HIMSS Europe 2019. Bent u actief in de zorg en heeft u ook interesse om een bezoek te brengen? Bekijk hier de mogelijkheden. (via Qruxx tech)